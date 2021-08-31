31 августа 2021

Талибы «похоронили» НАТО, США и еще две страны

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Клипарт depositphotos.com , терроризм, талиб
Талибы устроили перфоманс в честь выхода американского контингента из Афганистана Фото:
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Талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации) провели символические «похороны» гробов с флагами НАТО, США, Великобритании и Франции. Перфоманс сняли на видео очевидцы.

«Пропаганда талибов неплохо так работает: сегодня она организовала перфоманс с „похоронами“ НАТО, США, Великобритании и Франции», — комментирует telegram-канал «Милитарист» опубликованный видеоролик. На видео люди в толпе размахивают флагами «Талибана».

«31 августа — наш официальный День воли. В этот день американские оккупационные войска и войска НАТО покинули страну», — цитируют «Известия» официального представителя «Талибана Кари Саида Хости. Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден в телеобращении к нации объявил о завершении эры, когда Штаты вмешивались в дела других государств с помощью оружия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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