Операция США по эвакуации людей из Афганистана была осуществлена успешно Фото: Evan Vucci AP/TASS

Операция США по эвакуации людей из Афганистана осуществлена чрезвычайно успешно. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден.

По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана всех, желавших этого, американцев, осталось там около 200 человек, которым Вашингтон будет помогать. Кроме того, США и их партнеры эвакуировали около 100 тысяч афганцев. «Ни одна страна в истории не сделала больше для переброски жителей другой страны по воздуху, чем мы», — цитирует Джо Байдена РЕН ТВ в своем telegram-канале.

Штаты, по его словам, завершили эру попыток переустроить другие страны с помощью оружия. Теперь они будут вмешиваться в дела других государств с помощью дипломатии и экономики. Байден взял на себя всю ответственность за вывод из Афганистана американского военного контингента. Также он отметил, что это было сделано в рамках соглашения с талибами (членами запрещенной в РФ террористической организации), заключенного еще его предшественником Дональдом Трампом.