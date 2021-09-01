Собянин ввел бесплатные пересадки в транспорте

С 1 сентября пересадка между автобусами будет бесплатной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Москве будет бесплатной пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 г., пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», — написал Сергей Собянин на своем сайте.

Бесплатная пересадка сэкономит деньги 500 тысяч москвичей ежедневно, сообщил мэр города. Те, кто регулярно пользуется общественным транспортом, сэкономят до 11 тысяч рублей в год, передает телеканал 360. Также он заявил, что нововведение увеличит пассажиропоток. По словам мэра Москвы, для бесплатной пересадки нужно привязать карту «Тройка» к аккаунту в приложении «Метро Москвы» или на сайте метрополитена города. После привязки бесплатная пересадка подключится в течение 12 часов, цитирует Собянина RT.