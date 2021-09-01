Петербурженки пытались сбежать в Финляндию, чтобы не идти в школу

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Девочки пытались пересечь российско-финскую границу, где их и задержали Фото:

Две десятиклассницы из Санкт-Петербурга решили сбежать в Финляндию перед началом учебного года. Их поймали, когда они попытались пересечь российско-финскую границу.

«Девочки отправились в Финляндию на такси. На границе их остановили пограничники, проверили документы и позвонили родителям», — сообщает «Фонтанка».

Как передает издание, 16-летняя петербурженка отпросилась 30 августа у родителей погулять с подругой, с которой познакомилась по интернету. Девушка пыталась отпроситься на ночевку, но родители ее не отпустили. Но ни 30, ни 31 августа девочка домой не вернулась. Только ночью 1 сентября мама обратилась в полицию с просьбой найти пропавшую дочь.

Выяснилось, что девочки на такси пытались пересечь границу и попасть в Финляндию, однако их остановили пограничники и позвонили родителям. Позже мать узнала, что подростки знакомы уже полгода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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