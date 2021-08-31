Бывший главный спасатель Челябинска сбил насмерть человека

Александра Рымарева задерживать не стали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности мэрии Челябинска Александр Рымарев подозревается в том, что сбил насмерть пешеходов, один из которых погиб, и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«В ночь на 28 августа в Агаповском районе неизвестный сбил двух пешеходов, которые шли про проезжей части. Мужчина-пенсионер погиб на месте, женщина госпитализирована. Водитель с места ДТП скрылся, его нашли в Челябинске. Это был Рымарев, но задерживать его не стали, так как он смертельно болен», — рассказал инсайдер.

В сводке ГИБДД есть данные об инциденте, который произошел в 23часа 10 минут на 202 км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурмениво-Магнитогорск, на территории Агаповского района. На месте погиб мужчина 1951 года рождения.

«28 августа, около 8 утра, был установлен водитель, мужчина 1966 года рождения, житель города Челябинска, управлявший автомобилем Renault Koleos, который совершил наезд на пешеходов. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП», — сообщает пресс-служба областного ГИБДД, но имя водителя на называется.

Ранее Рымарев работал в Магнитогорске и Сатке, с ноября 2006 года по 2016 год занимал должность замначальника Главного управления МЧС России по Челябинской. В августе 2016 года был назначен начальником управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска. Из мэрии Рымарев уволился в феврале 2020 года. Связаться с ним URA.RU не удалось из отсутствия контактов.

Водитель с места ДТП скрылся Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

Машину на которой совершено ДТП, эвакуировали для проведения экспертизы Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области