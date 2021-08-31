Смертность в Курганской области вдвое превысила рождаемость

В Курганской области увеличилось число смертей, а рождаемость практически не изменилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 8,6 тысячи человек скончались в Курганской области с января по июль 2021 года. Это более чем в два раза превышает число новорожденных за тот же период. Такие данные приводит Росстат.

Согласно официальной статистике, за семь месяцев 2021 года в Курганской области умерло 8613 человек. Это на 1099 смертей больше, чем в январе—июле 2020 года (7514 смертей). Уровень рождаемости за этот же период практически не изменился (4265 младенцев в 2021 году и 4230 — в 2020 году). Таким образом, естественная убыль населения Курганской области составила 4348 человек. Год назад этот показатель был значительно ниже — 3284 человека.

Помимо этого, по данным Росстата, число разводов в Курганской области практически сравнялось с количеством браков. За семь месяцев в регионе создано 2499 новых семей (в январе—июле 2020 года — 1978, рост на 26,3%). В то же время, зафиксировано 2426 разводов (год назад — 1834 развода, рост на 32,3%).

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2021 года смертность населения Курганской области выросла на 18,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года. По итогам 2020 года смертность в регионе выросла на 13%. Самые высокие ее значения отмечены в Мишкинском, Далматовском, Сафакулевском, Целинном, Шатровском, Звериноголовском, Притобольном, Щучанском и Альменевском районах. Самые низкие — в Кетовском и Мокроусовском районах.