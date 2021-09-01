Курганцы пожаловались на школьные поборы

Родители учеников жалуются на большие суммы сборов на ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы пожаловались на сбор денег с родителей учеников для ремонта городских школ. Сообщение опубликовано в одном из курганских пабликов.

«Тема достаточно щекотливая и актуальная для многих школ. В этом году объединили школы №26 и №20. И тут началось со стороны администрации, мол, ремонта много, а денег выделяют мало. Родители, помогите. У меня двое школьников: один в 7 класс пошел, один в 1 класс. Там и там просят купить линолеум и шторы! Причем просят, не стесняясь. Учитывая площадь классов, на линолеум в один класс необходимо около 30-35 тысяч. Это больше тысячи с родителя на одного ребенка. Плюс по 500 рублей на шторы там и там. Уважаемый департамент образования, обратите внимание на этот вопрос! Да, я понимаю, сейчас многие скажут, мол не хотите — не сдавайте. Но ведь сами понимаете, что это потом детям аукнется», — говорится в сообщении, размещенном в группе «Аноним Курган» во «Вконтакте».

Директор школы №26 Оксана Дорохина отказалась комментировать информацию. «Все проверки прошли. Все объяснения по этому вопросу мной даны в соответствующие управления и департаменты. Комментарии размещены в интернете, но я не знаю где, я не видела и не читала их», — сказала Оксана Дорохина.

В департаменте образования и науки Курганской области отметили, что поборы в школе — недопустимы. «Родители могут сдавать деньги на нужды школы или класса, но исключительно в добровольном порядке, по собственной воле и желанию. Если кого-то вынуждают сдать деньги в образовательной организации, необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии Департамента: 25-53-09», — отметили в пресс-службе департамента. Жалобы от курганцев поступают, но чаще анонимные.