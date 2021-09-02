В РПЦ ответили на слова Зюганова о Христе-коммунисте

Сравнение Иисуса Христа с коммунистами, допущенное лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, неуместно. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако, напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий», — передает «РИА Новости» слова Кипшидзе.
Зюганов ранее призвал однопартийцев изучать Библию, назвав Иисуса Христа первым коммунистом на планете. По его словам, главный лозунг партии КПРФ «кто не работает, тот не ест» упомянут в послании апостола Павла.
Богослов и общественный деятель, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев заявил, что Зюганов — не настоящий коммунист, он искажает суть своего учения. По его словам, Геннадий Зюганов нужен для того, чтобы люди не совершали настоящих коммунистических поступков.
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