Кураев ответил Зюганову, назвавшему Иисуса коммунистом

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Интервью. Андрей Кураев. Москва (вариант 2), кураев андрей
Геннадий Зюганов нужен для того, чтобы люди не совершали настоящих коммунистических поступков, считает Андрей Кураев Фото:

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов — не настоящий коммунист, он искажает суть своего учения. Об этом в беседе с URA.RU заявил богослов и общественный деятель, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

Ранее Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом на планете. Он призвал однопартийцев изучать библию. По его словам, проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма идентичны.

«Он всегда это заявляет накануне выборов. Ничего нового в этом нет. Зюганов никакой не коммунист. Ни по личной жизни, ни по своим взглядам», — сказал Андрей Кураев.

Он подчеркнул, что коммунизм Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина предлагает не просто утопические мечтания о будущем равенстве, а конкретные средства к достижению этого состояния, а именно: революцию, диктатуру пролетариата и террор. «Я могу лишь выразить искренние соболезнования настоящим российским коммунистам, что у них такой фюрер, который не знает или сознательно искажает суть их учения. Идея о том, чтобы все были счастливы — это общечеловеческие мечтания, и ничего специфически-коммунистического здесь нет», — отметил богослов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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