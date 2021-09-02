По словам Геннадия Зюганова, главный лозунг коммунистов взят из Библии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал однопартийцев изучать Библию. Он назвал Иисуса Христа первым коммунистом на планете.

«Первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Положите рядом проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма — один в один. Главный лозунг коммунистов „кто не работает, тот не ест“ написан в послании апостола Павла. Надо изучать Библию», — заявил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее лидер КПРФ предрек России дефолт. 25 апреля 2021 года он был переизбран председателем ЦК КПРФ, пишет RT. Зюганов возглавляет коммунистическую партию с 2001 года. Ранее он отказался поздравлять экс-президента СССР Михаила Горбачева с днем рождения, назвав его предателем, пишет портал «Дни.ру».