Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом. Видео

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Съезд КПРФ. Москва, зюганов геннадий
По словам Геннадия Зюганова, главный лозунг коммунистов взят из Библии Фото:

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал однопартийцев изучать Библию. Он назвал Иисуса Христа первым коммунистом на планете.

«Первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Положите рядом проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма — один в один. Главный лозунг коммунистов „кто не работает, тот не ест“ написан в послании апостола Павла. Надо изучать Библию», — заявил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее лидер КПРФ предрек России дефолт. 25 апреля 2021 года он был переизбран председателем ЦК КПРФ, пишет RT. Зюганов возглавляет коммунистическую партию с 2001 года. Ранее он отказался поздравлять экс-президента СССР Михаила Горбачева с днем рождения, назвав его предателем, пишет портал «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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