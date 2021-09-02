Миллер пообещал закончить газификацию России к 2030 году

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Годовое общее собрание акционеров компани
«Газпром» пообещал достичь 100-процентной газификации по всей стране к 2030 году. Фото:

В ходе селекторного совещания «Газпрома» было решено закончить газификацию домов в РФ к 2030 году. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром», экономист и государственный деятель Алексей Миллер.

«К концу 2025 года фактически в 35 регионах Российской Федерации будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такой результат мы достигнем в целом по стране. И все цели, которые перед нами ставит президент России Владимир Владимирович Путин, будут полностью достигнуты», — заявил Алексей Миллер, сообщает пресс-центр «Газпрома».

По словам экономиста, главным приоритетом работы на внутреннем рынке является программа газоснабжения и газификации регионов. Также он обещает, что все цели и задачи, поставленные руководством страны, будут выполнены.

Догазификация населенных пунктов, куда уже «пришел газ» и создание необходимой инфраструктуры для газификации сел и деревень, где газа еще нет, Миллер назвал основными задачами «Газпрома». Будет построено более 24 тыс. км газопроводов и созданы условия для газификации 3,6 тыс. населенных пунктов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатной доводке газовых сетей до участков. По новым нормам гражданам не придется платить за такие работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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