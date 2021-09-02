Миллер пообещал закончить газификацию России к 2030 году

В ходе селекторного совещания «Газпрома» было решено закончить газификацию домов в РФ к 2030 году. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром», экономист и государственный деятель Алексей Миллер.
«К концу 2025 года фактически в 35 регионах Российской Федерации будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такой результат мы достигнем в целом по стране. И все цели, которые перед нами ставит президент России Владимир Владимирович Путин, будут полностью достигнуты», — заявил Алексей Миллер, сообщает пресс-центр «Газпрома».
По словам экономиста, главным приоритетом работы на внутреннем рынке является программа газоснабжения и газификации регионов. Также он обещает, что все цели и задачи, поставленные руководством страны, будут выполнены.
Догазификация населенных пунктов, куда уже «пришел газ» и создание необходимой инфраструктуры для газификации сел и деревень, где газа еще нет, Миллер назвал основными задачами «Газпрома». Будет построено более 24 тыс. км газопроводов и созданы условия для газификации 3,6 тыс. населенных пунктов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатной доводке газовых сетей до участков. По новым нормам гражданам не придется платить за такие работы.
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