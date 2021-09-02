В МИД РФ призвали запретить продавать оружие Украине

Международное сообщество должно добиваться эмбарго на поставку вооружений в Украину. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине. Следует добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», — сказала Захарова на брифинге, который транслирует RT.
По словам официального представителя МИД РФ, Россия обеспокоена действиями США и других стран — членов НАТО, которые направлены на «поддержку агрессивных милитаристских настроений» в Киеве. Она отметила, что планы Вашингтона выделить Украине помощь в размере до 60 млн долларов ведут к эскалации боевых действий.
Ранее в ходе брифинга Захарова заявила, что Украина потеряла историческую идентификацию. По ее словам, использование США Киева в качестве антироссийского орудия может привести к предсказуемым и печальным последствиям для Украины, передает телеканал 360.
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