Захарова: Украина потеряла историческую идентификацию

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Власти Украины пошли по неправильному пути, развивая отношения с другими странами, считает Захарова Фото:

Использование США Киева в качестве антироссийского орудия может привести к предсказуемым и печальным последствиям для Украины. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к предсказуемым и печальным последствиям для Украины. Это потеря собственных, национальных интересов, дисфункция государства, а также потеря исторической идентификации», — сказала Захарова на брифинге, который транслирует RT.

По ее словам, власти Украины пошли по неправильному пути в плане отношений с другими странами. «Киев должен руководствоваться волей своего народа, а не интересами американских властей», — подытожила она.

Ранее в ходе брифинга Захарова заявила, что Россия рассматривает возможность доставки гуманитарной помощи в Афганистан. По ее словам, сейчас в Кабуле и других крупных городах Афганистана возникает недовольство политикой «Талибана» (террористическая организация, запрещена на территории РФ, — прим. ред.) на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствие и топливо.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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