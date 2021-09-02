Захарова: Украина потеряла историческую идентификацию

Использование США Киева в качестве антироссийского орудия может привести к предсказуемым и печальным последствиям для Украины. Об этом сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
«Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к предсказуемым и печальным последствиям для Украины. Это потеря собственных, национальных интересов, дисфункция государства, а также потеря исторической идентификации», — сказала Захарова на брифинге, который транслирует RT.
По ее словам, власти Украины пошли по неправильному пути в плане отношений с другими странами. «Киев должен руководствоваться волей своего народа, а не интересами американских властей», — подытожила она.
Ранее в ходе брифинга Захарова заявила, что Россия рассматривает возможность доставки гуманитарной помощи в Афганистан. По ее словам, сейчас в Кабуле и других крупных городах Афганистана возникает недовольство политикой «Талибана» (террористическая организация, запрещена на территории РФ, — прим. ред.) на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствие и топливо.
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