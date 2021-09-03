Путин объяснил, почему не может договориться с Японией по Курилам

По словам Владимира Путина, Япония должна гарантировать, что у границ России не будет войск США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Япония должна дать России гарантию того, что США не разместит войска у границ РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

«При разговорах о мирном договоре мы должны обеспечит и мирное будущее. Мы должны быть гарантированы от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил, тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ. Эти вопросы поставлены перед японской стороной», — передает слова Путина телеканал «Россия 24».

Ранее президент РФ заявил о создании особого налогового режима на Курильских островах. Особые привилегии получат японские инвесторы. Ситуацию с мирным договором также обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги, пишет RT. Решить проблему Южных Курил с Россией пообещал премьер-министр Японии Есихидэ Суга, сообщает телеканал 360.