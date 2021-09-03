По словам Владимира Путина, на Курильских островах будет новый налоговый режим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Курильских островах будет создан новый налоговый режим. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

«На Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Он будет освобожден от налогов на 10 лет.», — передает слова Путина телеканал «Россия 24».

По словам президента, налоговыми преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные бизнесмены, но и иностранные инвесторы, особенно японские. Путин отметил, что преференционный режим поможет в запуске проектов в приоритетных сферах.

Ранее стало известно, что на Курильских островах появится свободная налоговая зона. Она будет напоминать офшор. О планах привлечь иностранных инвесторов на Курильские острова ранее рассказал представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет RT. Япония выразила протест России из-за готовящихся учебных стрельб на территории Курильских островов. сообщает «Национальная служба новостей».