На Курилах создадут особый налоговый режим. Привилегии дадут и японцам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
По словам Владимира Путина, на Курильских островах будет новый налоговый режим Фото:

На Курильских островах будет создан новый налоговый режим. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

«На Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Он будет освобожден от налогов на 10 лет.», — передает слова Путина телеканал «Россия 24».

По словам президента, налоговыми преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные бизнесмены, но и иностранные инвесторы, особенно японские. Путин отметил, что преференционный режим поможет в запуске проектов в приоритетных сферах.

Ранее стало известно, что на Курильских островах появится свободная налоговая зона. Она будет напоминать офшор. О планах привлечь иностранных инвесторов на Курильские острова ранее рассказал представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет RT. Япония выразила протест России из-за готовящихся учебных стрельб на территории Курильских островов. сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...