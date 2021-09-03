Голикова сравнила коронавирус с чумой и Сибирской язвой

Татьяна Голикова заявила, что чума и сибирская язва в одной группе патогенности с ковидом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус стоит на одном уровне с чумой и Сибирской язвой. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«COVID-19 сегодня отнесен ко второй группе патогенности. Для известных вам [этой группы] заболеваний — это чума, Сибирская язва», — сказала Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание», передает ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ заявила, что Россию ждут новые пандемии. Потому она считает, что проект санитарного щита необходим.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что взаимное признание вакцин от ковида в странах Европы — вопрос текущего года. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что сомневаться в скором взаимном признании различных стран не стоит.