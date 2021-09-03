Голикова предрекла России новые пандемии

По словам Татьяны Голиковой, пандемия коронавируса будет не единственной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россию ждут новые пандемии. Об этом она рассказала на сессии марафона «Новое знание».

«Проект санитарного щита — один из самых необходимых. Пандемия коронавируса — не единственная, с которой предстоит столкнуться России», — сказала Голикова.

Она отметил, что в рамках проекта «Санитарный щит» к 2024 году в России планируется создать 15 лабораторий, которые будут работать с опаснейшими вирусами и бактериями. Она также заявляла, что в России создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов, пишет RT.