02 сентября 2021

Имущество семьи челябинского депутата Госдумы арестовано судом. Речь идет о сотнях миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Колесников Олег в приемной Медведева Челябинск, колесников олег
Арбитражный суд Челябинской области престовал имущество Олега Колесникова и его жены Фото:

Имущество депутата Госдумы Олега Колесникова и его супруги Лены арестовано Арбитражным судом Челябинской области. Решение об этом принято в рамках дела о банкротстве ООО «Профессиональные технологии строительства».

«Наложить арест на движимое и недвижимое имущество, за исключением денежных средств, принадлежащее на праве собственности Колесникову Олегу Алексеевичу, Колесниковой Лене Рафиковне <…> в пределах суммы заявленных требований — 413 900 092 руб. 42 коп. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения», — говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Помимо этого, суд наложил арест на имущество еще четырех человек — Андрея Бовшика, Рустама Каримова, Игоря Копылова и Рашида Малахова. С ходатайством об аресте в суд обратился конкурсный управляющий ООО «Профессиональные технологии строительства» Илья Павликов. Он также просил арестовать имущество компаний Chromsys Limited и Starbright Ventures LTD. Но суд отказал в этом, так как заявитель не смог доказать, что у них есть имущество на территории РФ. Получить оперативные комментарии Колесникова URA.RU не удалось.

Дело о банкротстве ООО «Профессиональные технологии строительства» открыто в декабре 2017 года по заявлению компании «Оптима». В июле 2018 года суд признал ООО «Профессиональные технологии строительства» банкротом. Долг в 413,9 млн рублей сейчас пытается вернуть через суд торговый дом «Здоровая ферма». Эти деньги компания пытается взыскать солидарно с Колесниковых и других участников спора в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Профессиональные технологии строительства».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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