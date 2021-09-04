Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, сказал митрополит Фото: Анна Майорова © URA.RU

Достойного мужчину можно встретить во время богослужений в храмах и на занятиях в воскресной школе. Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину», — объяснил митрополит Иларион в эфире телеканала «России 24». Председатель ОВЦС отметил, что чаще всего браки между прихожанами прочные и долговечные.

Ранее сообщалось, что митрополит Иларион заявил, что у Церкви есть отработанная практика по изгнанию бесов и призвал верующих не проводить обряд экзорцизма самостоятельно. После чего в России подготовили документ, регламентирующий практику экзорцизма.