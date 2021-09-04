04 сентября 2021

Митрополит Иларион рассказал, где искать достойного мужчину. Видео

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Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, икона, лампада, церковь, церковная служба, образ, свечки, православный храм, христианство, православие
Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, сказал митрополит Фото:

Достойного мужчину можно встретить во время богослужений в храмах и на занятиях в воскресной школе. Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину», — объяснил митрополит Иларион в эфире телеканала «России 24». Председатель ОВЦС отметил, что чаще всего браки между прихожанами прочные и долговечные.

Ранее сообщалось, что митрополит Иларион заявил, что у Церкви есть отработанная практика по изгнанию бесов и призвал верующих не проводить обряд экзорцизма самостоятельно. После чего в России подготовили документ, регламентирующий практику экзорцизма.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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