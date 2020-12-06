В РПЦ попросили верующих не изгонять бесов самостоятельно

В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, отметил митрополит Иларион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Церкви есть отработанная практика по изгнанию бесов, поэтому верующим нельзя проводить обряд экзорцизма самостоятельно. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

«В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье — отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия-24». Он объяснил, что для проведения обряда по изгнанию бесов нужно соблюсти несколько правил.

По словам Илариона, обряд нельзя экзорцизма нельзя проводить над детьми. Он отметил, что обряд не может быть совершен простым священником. Представитель РПЦ объяснил, что изгнанием бесов может заниматься только тот, кто получил на это благословение архиерея. К тому же, подчеркнул Иларион, не стоит путать свойства психического заболевания с беснованием.