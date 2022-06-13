В правительстве ХМАО появятся новые департаменты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО готовится объединение департаментов строительства и жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Также появится новый департамент — пространственного развития. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политическом истеблишменте Югры.

«В окружном правительстве готовится реформа. Рассматривается возможность объединения департаментов строительства и жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Эту структуру и возглавит Григорий Невоструев, который покинет пост заместителя главы Сургута. Нынешний директор департамента строительства ХМАО Кирилл Мыскин планирует уйти в отставку, а руководитель департамента ЖКК и энергетики Югры Илья Ким, возможно, переместится в ранг заместителя и будет курировать блок жилищно-коммунального хозяйства», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к окружному правительству, сообщил, что власти Югры обсуждают возможность создания еще одной структуры — департамента пространственного развития. «Департамент будет отвечать за комплексное развитие муниципалитетов. Вероятно, что возглавит его приглашенный специалист Виктория Семенова. Она на днях должна уже прилететь в Ханты-Мансийск», — прокомментировал изменения инсайдер.

В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Мыскин ранее в разговоре с URA.RU заявил, что «вы все увидите в свое время». Ким не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель главы Сургута Григорий Невоструев уходит на повышение в окружное правительство. Изначально инсайдеры агентства предполагали, что он займет кресло директора департамента строительства ХМАО.

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