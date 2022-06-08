Вице-мэра Сургута прочат в члены правительства ХМАО. Инсайд

09 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Замглавы Сургута Григорий Невоструев может возглавить департамент строительства ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель главы Сургута Григорий Невоструев может занять пост директора департамента строительства ХМАО, а его нынешний руководитель Кирилл Мыскин уйдет в отставку. Эту информацию URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «К строительному блоку в правительстве ХМАО накопилось много вопросов. Отставка Мыскина должна произойти в ближайшее время. А на его место планируют замглавы Сургута Григорий Невоструев. Он опытный чиновник, который до переезда в Югру занимал должность вице-премьера правительства Пермского края и курировал строительный сектор. Так что опыт работы на региональном уровне у него имеется. Говорят, что у Невоструева 10 июня последний рабочий день в администрации Сургута», — сообщил инсайдер. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургута сообщил, что слышал о подобных консультациях. Сам Мыскин отказался от комментариев, заявив «что вы все увидите в свое время». В департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Невоструев в сургутской мэрии появился в сентябре 2021 года в статусе замглавы города. Сначала он курировал ЖКХ, а потом строительство. До этого он являлся заместителем председателя правительства Пермского края. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Заместитель главы Сургута Григорий Невоструев может занять пост директора департамента строительства ХМАО, а его нынешний руководитель Кирилл Мыскин уйдет в отставку. Эту информацию URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «К строительному блоку в правительстве ХМАО накопилось много вопросов. Отставка Мыскина должна произойти в ближайшее время. А на его место планируют замглавы Сургута Григорий Невоструев. Он опытный чиновник, который до переезда в Югру занимал должность вице-премьера правительства Пермского края и курировал строительный сектор. Так что опыт работы на региональном уровне у него имеется. Говорят, что у Невоструева 10 июня последний рабочий день в администрации Сургута», — сообщил инсайдер. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургута сообщил, что слышал о подобных консультациях. Сам Мыскин отказался от комментариев, заявив «что вы все увидите в свое время». В департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Невоструев в сургутской мэрии появился в сентябре 2021 года в статусе замглавы города. Сначала он курировал ЖКХ, а потом строительство. До этого он являлся заместителем председателя правительства Пермского края.