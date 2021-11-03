Украина внесла в черный список 32 российских актера

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Министерство культуры Украины обновило список деятелей культуры, которые «угрожают нацбезопасности страны» Фото:

Министерство культуры Украины внесло в список лиц «угрожающих национальной безопасности» страны еще 32 российских актера. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Приказываю обновить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте украинского министерства культуры. На портале указано, что этот перечень формируется на основании обращения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Список опубликован на сайте Минкульта Украины.

Последний раз перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, обновляли в октябре. Тогда в него попали 13 российских деятелей культуры, передает RT. Сейчас в списке находятся 258 человек, среди которых певцы Лариса Долина, Олег Газманов, Лев Лещенко и актеры Вера Алентова, Ирина Алферова, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Дмитрий Певцов. Также в перечень временно попадал певец Филипп Киркоров, однако после Службу безопасности Украины изменила свое решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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