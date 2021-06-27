В СБУ объяснили исключение Киркорова из черного списка Киева

СБУ исключили Киркорова из черного списка, опасаясь судебных прецедентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) исключила российского певца Филиппа Киркорова из списка персон, угрожающих национальной безопасности страны, поскольку нуждается в дополнительной проработке этого вопроса. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«В связи с разъяснением министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу», — цитируют заявление СБУ «Известия». В «черном списке» Киркоров оказался 24 июня.

Вначале украинский Минкульт сообщил лишь, что в данном случае выполняется требование СБУ. Через три дня Служба безопасности отозвала свое письмо, а затем и объяснила свое решение. Пользователи соцсетей искренне посмеялись над этой ситуацией.