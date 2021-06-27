27 июня 2021

В СБУ объяснили исключение Киркорова из черного списка Киева

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, киркоров филипп
СБУ исключили Киркорова из черного списка, опасаясь судебных прецедентов Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) исключила российского певца Филиппа Киркорова из списка персон, угрожающих национальной безопасности страны, поскольку нуждается в дополнительной проработке этого вопроса. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«В связи с разъяснением министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу», — цитируют заявление СБУ «Известия». В «черном списке» Киркоров оказался 24 июня.

Вначале украинский Минкульт сообщил лишь, что в данном случае выполняется требование СБУ. Через три дня Служба безопасности отозвала свое письмо, а затем и объяснила свое решение. Пользователи соцсетей искренне посмеялись над этой ситуацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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