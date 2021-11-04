Посол Украины объявил о предательстве Германии. «Это нож в спину»

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На Украине назвали «Северный поток — 2» ошибкой правительства ФРГ Фото:
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«Северный поток — 2»

Германия предала Украину, потому что после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Киев потерял 9% бюджета. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Это вопиющий процесс. А сам „Северный поток — 2“ остается ножом в спине Украины, что приведет к огромной потере доверия к Германии в следующие несколько десятилетий», — сказал Андрей Мельник изданию RND.

После введения в эксплуатацию газопровода Украина потеряла 9% бюджета, что стало катастрофой. Мельник надеется, что новое правительство Германии исправит ошибку. Посол считает, что «Северный поток — 2» может стать самой большой геополитической ошибкой уходящего руководства.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не переживет еще один отопительный сезон из-за высокой стоимости угля и газа. По его словам, предстоящая зима может стать очень сложной. Цены на газ в Европе в октябре возросли более чем на 45% по сравнению с сентябрем. Германия заявила, что именно запуск проекта может приостановить этот рост, передает «Пятый канал». Bloomberg сообщил, что для запуска газопровода может понадобиться еще несколько месяцев, сообщает RT. Обсуждается дата 8 мая следующего года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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