Невролог рассказал, как защититься от влияния магнитной бури

Магнитные бури связаны со вспышкой на Солнце Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Физические нагрузки и здоровый образ жизни помогают уменьшить влияние магнитных бурь. Об этом рассказал URA.RU врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий. Синоптики сообщили, что 4 ноября будет сильная магнитная буря.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил подписчиков Instagram о надвигающихся магнитных бурях. Он опубликовал данные лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН о том, что 4 ноября будет сильная магнитная буря. «Внимание! Малые магнитные бури! Берегите себя», — написал Тишковец в соцсети.

«Прежде всего вести правильный образ жизни. Нужно отсутствие выраженных стрессовых моментов, потому что они усиливают клиническое проявление. Также хороший адекватный сон, правильное питание. И главный момент — физические нагрузки. Есть зависимость между занятиями спортом и возникновением головных болезней. Если человек метеочувствительный, то на фоне физических нагрузок вегетативная нервная система меньше на них влияет и человек себя комфортнее чувствует», — сказал в разговоре с URA.RU Николай Базий.

По его словам, магнитные бури влияют на людей с хроническими заболеваниями или определенной дисфункцией вегетативной нервной системы. Невролог сообщил, что влиянию также подвержены пациенты с аутоиммунными заболеваниями, поражением суставов и сердечно-сосудистой системы. Когда изменяется атмосферное давление, то клинически это может проявляться головной болью, головокружением, слабостью и быстрой утомляемостью, сказал Базий.

Ранее синоптики предупредили россиян о магнитной буре. Выброс корональной массы связан с длительной вспышкой класса C1.6, которая произошла на Солнце 28 октября. Астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин сообщал URA.RU, что в России все чаще будут происходить магнитные бури. Это связано с тем, что Солнце находится в начальной стадии развития 25 солнечного цикла.