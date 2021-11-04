В российском регионе из-за нежелания прививаться уволились медики

Сотрудники скорой помощи считают, что им нет необходимости прививаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Весь коллектив скорой помощи города Облучье в ЕАО (Еврейская автономная область) уволился из-за принудительной вакцинации. Об этом заявил один из сотрудников скорой.

«Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать», — рассказал врач в разговоре с РИА Новости. По его словам, коллектив подрабатывает в ковидном госпитале и у врачей давно выработался иммунитет.

До 15 ноября 80% сотрудников области должны начать прививать от COVID-19. К 15 декабря вакцинацию необходимо закончить. Соответствующее постановление подписал Павел Копылов, главный санитарный врач ЕАО. Если человек отказывается от прививки, не имея при этом медотвода, его отстраняют от работы.

«Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется», — написал главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган в заявлении от своего имени на странице департамента здравоохранения ЕАО Instagram. В региональном департаменте здравоохранения пока никак не комментируют ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что антипрививочники могут получить до пяти лет тюрьмы. Росздравнадзор призвал обращать особое внимание на медработников, которые настроены против вакцинации.