04 ноября 2021

Власти США задержали российского аналитика из-за дела Трампа

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Игорь Данченко арестован в США из-за расследования по делу Дональда Трампа Фото:

В США арестован аналитик Игорь Данченко. Американские власти заключили его под стражу в рамках расследования возможных связей экс-президента страны Дональда Трампа с Россией

«Власти США арестовали аналитика Игоря Данченко. В рамках расследования предполагаемых связей Трампа с Россией», — передает РИА «Новости».

Аналитик Данченко, вероятно, может быть предполагаемым источником компрометирующего досье на Трампа, ранее выпущенного в США. В нем сообщалось о возможных связях экс-президента США с Москвой. За что именно арестован Данченко, пока не сообщается.

Обновлено в 18:50 (мск): Данченко предъявили обвинения. Ему вменяют дачу ложных показаний ФБР, отмечает РИА «Новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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