Число уволившихся врачей из-за вакцинации в регионе РФ выросло

Заявления об увольнении написали еще 12 сотрудников скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Еврейской автономной области (ЕАО) заявления об увольнении написали еще 12 сотрудников скорой помощи, которые отказались делать прививку от коронавируса. Об этом сообщили прокуратура области.

Заявления подали медики из филиала скорой помощи в населенном пункте Пашково, передает портал «Набат». Общее число медицинских работников в регионе, которые решили уволиться, выросло до 27.

Ранее сообщалось, что до 15 ноября 80% сотрудников области должны начать прививать от COVID-19. К 15 декабря вакцинацию необходимо закончить. Соответствующее постановление подписал Павел Копылов, главный санитарный врач ЕАО. Если человек отказывается от прививки, не имея при этом медотвода, его отстраняют от работы. Из-за этого весь коллектив скорой помощи города Облучье в ЕАО (Еврейская автономная область) принял решение уволиться.