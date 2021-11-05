Власти ответили на массовое увольнение медиков без COVID-прививки

Из медучреждений уволилось 26 сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение покинуть свое рабочее место из-за нежелания вакцинироваться — это законное право сотрудника. Так прокомментировали инцидент с увольнением врачей скорой помощи в департаменте информполитики губернатора и правительства ЕАО (Еврейская автономная область).

«Законное право работника — освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от COVID-19», — заявили РИА новости в пресс-службе. Причиной отказа от вакцинации может быть только медотвод, в соответствии с постановлением, которое подписал главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов.

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что всего уволилось 26 сотрудников. «Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад — из Облучья и Пашково. Это 8 фельдшеров, 5 медсестер. Остальные — уборщицы и водители из этих же двух отделений. Всего — 26 человек», — сказали в пресс-службе.

Ранее из-за постановления об обязательной вакцинации 80% сотрудников медучреждений в Еврейской автономной области (ЕАО) уволился. Затем по этой же причине заявления об увольнении написали еще 12 сотрудников.