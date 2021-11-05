Трудовые мигранты начали массово убегать после появления полицейских патрулей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московские полицейские начали массовые задержания в районе Новые Ватутинки после того, как вечером 4 ноября толпа кавказцев избила мужчину, который шел по улице с ребенком. Местные жители сообщают, что из-за рейдов полицейских из ближайших строек начали массово разбегаться мигранты.

На видео, которое опубликовала местная жительница, видно, что мигранты толпой убегают через поля. Также видно, что нескольких человек задержали. Позже прокуратура Москвы опубликовала видео, на котором видно, из-за чего начался конфликт между мужчиной и группой приезжих.

Ранее в социальных сетях появилось видео самой драки. На кадрах видно, как четверо приезжих напали на мужчину с ребенком. Отец предложил драться один на один, но толпа приезжих проигнорировала его. Маленький ребенок стоял рядом, а затем убежал, передает «Пятый канал».