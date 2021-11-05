Толпа кавказцев избила мужчину с ребенком в Москве. Видео

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Виды города. Курган, храм, зима, мать, материнство, ребенок
Толпа кавказцев напала на москвича с ребенком Фото:

В Москве вечером 4 ноября на мужчину с ребенком напала толпа кавказцев. Мальчик четырех-пяти лет стоял рядом и смотрел на избиение отца.

В соцсетях появилось видео драки, на кадрах которого видно, как четверо мужчин напали на мужчину. Отец предложил драться один на один, но толпа проигнорировала его. Рядом с москвичом стоял маленький ребенок, позже он убежал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, передает «Пятый канал». О пострадавших у правоохранителей сведений нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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