Толпа кавказцев напала на москвича с ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве вечером 4 ноября на мужчину с ребенком напала толпа кавказцев. Мальчик четырех-пяти лет стоял рядом и смотрел на избиение отца.

В соцсетях появилось видео драки, на кадрах которого видно, как четверо мужчин напали на мужчину. Отец предложил драться один на один, но толпа проигнорировала его. Рядом с москвичом стоял маленький ребенок, позже он убежал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, передает «Пятый канал». О пострадавших у правоохранителей сведений нет.