Бастрыкин потребовал изменить статью по делу о нападении в Москве

Бастрыкин потребовал арестовать подозреваемых Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство». Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ.

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, Председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство», — говорится в сообщении. Он также поручил руководству московского главка СК ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Ранее в микрорайоне Новые Ватутинки толпа приезжих избила мужчину, который шел по улице с сыном. Москвич заявил, что его сына тоже ударили по щеке во время потасовки, мальчик наблюдал за дракой, а после убежал, передает «Национальная служба новостей». СК забрал у полиции дело о нападении четырех мужчин на отца с ребенком в Новой Москве, пишет RT. После чего правоохранительные органы устроили рейд в микрорайоне Новые Ватутинки. Полицейским удалось задержать троих подозреваемых. Личности всех участников драки установлены.