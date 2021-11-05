05 ноября 2021

В США призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли

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В конгрессе хотят направить боевые корабли к берегам Украины Фото:

Американские конгрессмены, республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена развернуть военное присутствие США в Черном море. Об этом говорится в письме законодателей.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», — пишет издание Defense News со ссылкой на документ. Также конгрессмены потребовали в целях якобы «сдерживания» РФ развернуть военное присутствие США в Черном море.

Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной. В частности, об этом сообщила американская газета Politico, подтверждая все фотографией со спутника. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация о переброске российских войск является вбросом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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