В США призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли

Американские конгрессмены, республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена развернуть военное присутствие США в Черном море. Об этом говорится в письме законодателей.
«В связи с недавним сосредоточением российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», — пишет издание Defense News со ссылкой на документ. Также конгрессмены потребовали в целях якобы «сдерживания» РФ развернуть военное присутствие США в Черном море.
Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной. В частности, об этом сообщила американская газета Politico, подтверждая все фотографией со спутника. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информация о переброске российских войск является вбросом.
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