Ветеранам ВОВ предложили полностью компенсировать оплату за ЖКУ

В ближайшем будущем ветеранам и инвалидам ВОВ могут перестать начислять плату на ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российским ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) в очередной раз предложили компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений. Ранее такой законопроект был направлен на отзыв, однако в новом документы учтены замечания кабмина. Об этом рассказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Ветеранов становится все меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — пояснил «Известиям» автор законопроекта.

Согласно документу, меру предлагают распространить более, чем на 100 тысяч человек. Так, на 1 сентября 2021 в России проживают 61480 человек, которые являются инвалидами ВОВ и приравненными к ним лицами. В их число входят: инвалиды ВОВ — 4252 человека; участники ВОВ, ставшие инвалидами, — 25 301 человек; бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные инвалидами, — 31 927 человек. Численность участников ВОВ составила 47 120 человек, из них: участников ВОВ — 2046 человек, бывших несовершеннолетних узников фашизма — 45 074 человека». В 2023 году планируется выделить на льготы 1,15 миллиард рублей — примерно 900 рублей на человека.

Ранее в Госдуме предложили вернуть 30 государственных льгот «детям войны». По словам чиновников, это будет стоить государству 120 миллиард рублей, однако такая сумма никаких нагрузок на бюджет не несет.