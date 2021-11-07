В Кургане вандалы сломали новые колонки с подогревом

Новые колонки начали ломать в Кургане в октябре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во время праздничных выходных вандалы сломали три новых водоразборных колонки с подогревом. Об этом URA.RU 8 ноября сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«К сожалению, мы вновь столкнулись с проблемой вандализма, так как в ходе обычной эксплуатации сломать кнопку просто невозможно. Надо приложить немалые усилия, чтобы вывести новое оборудование из строя», — цитирует пресс-служба главного инженера АО «Водный Союз» Якова Арапова.

3 ноября стало известно, что у колонок, размещенных в микрорайонах Рябково и Кулацкий, вандалы сломали кнопки на стволах. Сотрудники компании отремонтировали колонки 4 ноября. На следующий день неизвестные вырвали кнопку вместе с проводами у колонки на улице Анфиногенова, 172. Ее отремонтируют 8 ноября. По данным фактам представители компании будут обращаться в правоохранительные органы.

Первую колонку с подогревом курганские вандалы сломали 19 октября. С момента ее установки прошло несколько дней. В 2021 году в Кургане планируют установить 50 колонок с подогревом.