В ходе двухдневной операции «Розыск» сотрудники УФСИН и УМВД Курганской области задержали девять осужденных

Сотрудники УФСИН России по Курганской области совместно с региональным УМВД задержали девять осужденных, уклонявшихся от наказания, в ходе двухдневной операции «Розыск». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области. Правоохранители проверили 135 адресов на территории региона, установив местонахождение лиц, скрывавшихся от исполнения приговоров суда.

В ведомстве пояснили, что задержанные были осуждены за такие преступления, как кража, разбой, угон транспортных средств и неуплата алиментов. Они должны были отбывать наказание, не связанное с изоляцией от общества, однако уклонились от контроля уголовно-исполнительной инспекции или вовсе не прибыли к месту отбывания наказания. «В ходе оперативно-профилактического мероприятия установлено местонахождение девяти осужденных, уклонявшихся от различных видов уголовного наказания, в том числе от принудительных работ», — сообщили в пресс-службе УФСИН.

Операция «Розыск» проходила с привлечением сотрудников отделения розыска, оперативного отдела, спецназа «Мираж», уголовно-исполнительной инспекции и отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. В числе задержанных оказался мужчина, осужденный за разбой: ранее он отбывал срок в колонии, но суд заменил часть наказания на ограничение свободы, после чего в 2025 году он два месяца скрывался от инспекции. Еще один задержанный был осужден за угон автомобиля, но в ноябре 2024 года самовольно покинул исправительный центр. Среди задержанных — жительница региона, осужденная за неуплату алиментов и также уклонившаяся от следования к месту принудительных работ.

В рамках операции сотрудники УФСИН оказали содействие коллегам из УМВД в задержании обвиняемого по ч. 5 ст. 337 УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы». По итогам мероприятия количество лиц, находящихся в розыске, снизилось. В УФСИН отмечают, что работа по розыску осужденных продолжается.

Ранее в Курганской области отмечался рост числа преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, однако традиционные преступления, такие как кражи, разбои и угоны, по-прежнему остаются на особом контроле у правоохранителей. В 2025 году сотрудники уголовного розыска региона раскрыли десятки подобных преступлений, а также активно участвуют в розыске и задержании лиц, уклоняющихся от исполнения наказаний.