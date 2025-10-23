Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В Кургане из-за пожара на заводе возле «Гиперсити» эвакуировали десятки сотрудников. Фото

Сотрудники МЧС потушили в Кургане пожар на заводе по улице Коли Мяготина
23 октября 2025 в 10:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Курган потушили пожар на местном заводе

В Курган потушили пожар на местном заводе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одном из курганских заводов, расположенных у ТРЦ «Гиперсити» по улице Коли Мяготина, произошел пожар. Были эвакуированы люди, возгорание потушили силы МЧС. Об этом URA.RU сообщили источники из числа сотрудников завода.

«Огонь заметили на курганском заводе спецтехники у ТРЦ „Гиперсити“. Были вызваны пожарные, эвакуированы люди», — рассказали источники.

Редакция обратилась за комментариями в ГУ МЧС региона. В пресс-службе сообщили, что в 9:05 произошло возгорание на площади 30 квадратных метров на одном из производственных предприятий по улице К. Мяготина. Произошла самостоятельная эвакуация 50 сотрудников. На вызове работали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. В 9:47 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/5

Сотрудники МЧС тушиили пожар на курганском заводе 23 октября

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал