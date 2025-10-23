На одном из курганских заводов, расположенных у ТРЦ «Гиперсити» по улице Коли Мяготина, произошел пожар. Были эвакуированы люди, возгорание потушили силы МЧС. Об этом URA.RU сообщили источники из числа сотрудников завода.

Редакция обратилась за комментариями в ГУ МЧС региона. В пресс-службе сообщили, что в 9:05 произошло возгорание на площади 30 квадратных метров на одном из производственных предприятий по улице К. Мяготина. Произошла самостоятельная эвакуация 50 сотрудников. На вызове работали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. В 9:47 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.