В Кургане из-за пожара на заводе возле «Гиперсити» эвакуировали десятки сотрудников. Фото
В Курган потушили пожар на местном заводе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На одном из курганских заводов, расположенных у ТРЦ «Гиперсити» по улице Коли Мяготина, произошел пожар. Были эвакуированы люди, возгорание потушили силы МЧС. Об этом URA.RU сообщили источники из числа сотрудников завода.
«Огонь заметили на курганском заводе спецтехники у ТРЦ „Гиперсити“. Были вызваны пожарные, эвакуированы люди», — рассказали источники.
Редакция обратилась за комментариями в ГУ МЧС региона. В пресс-службе сообщили, что в 9:05 произошло возгорание на площади 30 квадратных метров на одном из производственных предприятий по улице К. Мяготина. Произошла самостоятельная эвакуация 50 сотрудников. На вызове работали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. В 9:47 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС тушиили пожар на курганском заводе 23 октября
Фото: ГУ МЧС России по Курганской области
