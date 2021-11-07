В Тюмени не хватает вакцины от коронавируса

В Тюмени «Спутник Лайт» начали использовать только для ревакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пожилой жительнице Тюмени отказались делать прививку от коронавируса вакциной «Спутник Лайт», несмотря на медицинские показания. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал ее сын. По его словам, ранее врач-аллерголог сообщил тюменке, что ей можно прививаться только этим видом вакцины, однако в больницах «Лайта» не оказалось.

«Она пыталась с пятницы по воскресенье поставить «Спутник Лайт». Сначала в поликлинике №3: там ответили, что препарата нет. Затем — в Центре вакцинации на Луначарского. Ничего не вышло: там делают прививки только обычным «Спутником V». Звонила и в наш департамент здравоохранения, там дали понять, что «Лайта» на всех не хватает и есть указание ставить его только тем, кто уже вакцинировался до этого. Позже ей позвонил врач-терапевт и уговаривал поставить обычный «Спутник», — пояснил тюменец URA.RU.

Он добавил, что ранее его мать получила справку от врача-аллерголога, в которой указано, что женщине можно делать прививку только вакциной «Спутник Лайт». «В связи с аллергической предрасположенностью, наличием хронического аллергического воспаления высокого уровня, наличием антител к новой коронавирусной инфекции — вакцинация рекомендована строго препаратом «Спутник Лайт», — указано в справке.

В региональный оперштаб направлен запрос. Комментарий областного департамента здравоохранения ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что с 8 ноября для посещения торговых центров в Тюменской области необходимо предъявить QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса. Также для этого подойдет медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации, или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.