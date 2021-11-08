В России снижаются темпы заболеваемости COVID

Медики России и всего мира продолжают борьбу с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В РФ за последние сутки скончались от коронавируса 1 190 человек. Выявлено 39 400 новых пациентов с COVID. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1 190 летальных исходов», — сообщает оперштаб Москвы в telegram-канале. При этом за сутки полностью выздоровели 25 582 россиян.

С 30 октября по 7 ноября в России действовал период нерабочих дней, введенный из-за COVID. После этого несколько регионов продлили его срок действия. В РФ действует ряд ограничений, а чтобы попасть в большинство учреждений, требуются QR-коды.