Россия отказалась от встречи в Европе по Донбассу

Встреча глав министерств иностранных дел Германии, Франции, России и Украины в ближайшее время не состоится. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Встречи в „нормандском формате“ 11 ноября не будет. Дата переговоров глав МИД Германии, России, Франции и Украины не определена», — высказался Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа. Слова Лаврова приводят argumenti.ru.
Сообщается также, что ранее это мероприятие предлагал провести министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Лавров дополнил, что новые даты сейчас также не рассматриваются. По его словам, сначала нужно понять, каких результатов должна ждать РФ от встречи министров иностранных дел этих государств. Плюс ко всему, России нужны гарантии выполнения Киевом предыдущих решений в «нормандском формате».
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