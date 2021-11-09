Названа причина дефицита «Спутника Лайт» в регионах РФ

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Дефицит вакцины связан с антиковидными ограничениями, заявляет источник, близкий к Минздраву РФ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Нехватка однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» возникла из-за резкого всплеска спроса на лекарственный препарат. Это связано, в том числе, с желанием граждан быстрее получить QR-код, сообщает источник, близкий к Министерству здравоохранения РФ.

«Всплеск спроса на вакцину появился из-за ограничений, которые были введены по всей стране. После этого люди побежали вакцинироваться, но производство не способно реагировать на такие всплески, и никто не может угадать, в каком регионе и насколько большой он будет», — рассказал Forbes источник, близкий к Минздраву. На транспортировку и развоз вакцины по регионам требуется около недели.

По его словам, возникшая ситуация является рядовой, подобное происходит при каждой эпидемии, например при распространении гриппа. «Вначале спрос на антигриппозные препараты одномоментно вымывает их с полок, а потом производители и дистрибуторская сеть за неделю-две компенсируют нехватку», — отмечает источник, близкий к Минздраву. Он отметил, что механизм поставки вакцины налажен, и запасов препарата хватает.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину «Спутник Лайт» можно использовать только для ревакцинации. Такое решение было принято в связи с распространением штамма дельта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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