В Москве погиб адвокат, исследовавший дело ЮКОСа

Тело юриста обнаружили в его квартире, ведется проверка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Адвокат Артур Воробьев покончил с собой в Москве. Его тело обнаружено в квартире на Ломоносовском проспекте.

О самоубийстве Воробьева сообщает MK.RU . Погибший — член коллеги адвокатов города Москвы, известный юрист, ученый, автор нашумевшей книги «Дело Йукоса как зеркало русской адвокатуры». Неоднократно выступал как эксперт по громким делам.

В 2007 году выступал в качестве защитника гипнотизера и экстрасенса Анатолия Кашпировского по делу о незаконном целительстве. Воробьеву было 64 года. Мотивы поступка пока неизвестны.