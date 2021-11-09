В Москве погиб адвокат, исследовавший дело ЮКОСа

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Клипарт
Тело юриста обнаружили в его квартире, ведется проверка Фото:

Адвокат Артур Воробьев покончил с собой в Москве. Его тело обнаружено в квартире на Ломоносовском проспекте.

О самоубийстве Воробьева сообщает MK.RU. Погибший — член коллеги адвокатов города Москвы, известный юрист, ученый, автор нашумевшей книги «Дело Йукоса как зеркало русской адвокатуры». Неоднократно выступал как эксперт по громким делам.

В 2007 году выступал в качестве защитника гипнотизера и экстрасенса Анатолия Кашпировского по делу о незаконном целительстве. Воробьеву было 64 года. Мотивы поступка пока неизвестны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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