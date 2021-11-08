Свердловчане вышли на митинг против вакцинации и QR-кодов

Свердловчане попросили проверить законность введения QR-кодов в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Кировграда (Свердловская область) вышли на митинг с требованием проверить законность введения в регионе пропускного режима с использованием QR-кодов и обязательной вакцинации. Об этом сообщили журналисты.

«Около 60 жителей Кировграда собрались, чтобы записать обращение президенту Владимиру Путину с критикой введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов», — передает газета « Коммерсант ». Однако обращение президенту записано не было.

Вместо этого свердловчане обратились к Генпрокурору РФ Игорю Краснову и прокурору Свердловской области Борису Крылову. Заявители усомнились в законности указа губернатора региона о введении QR-кодов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Свердловской области и в региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Ответа на момент публикации не поступало. Агентство обратилось к пресс-секретарю главы региона Евгения Куйвашева Анне Шкериной. Она не ответила на вопросы журналиста.

Действие пропускного режима с помощью QR-кодов началось с 25 октября. Свердловские власти продолжают ужесточать ограничительные меры. Главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских принял решение об обязательной вакцинации 1 октября.

Обновлено 9 ноября 13:26 (11:26 мск):

«Введение в Свердловской области COVID-free-зон — это разумный ответ на эпидемическую ситуацию. По этому пути пошли многие регионы страны. При этом введение специального режима в отдельных учреждениях и организациях в целом не ограничивает людей в доступе к товарам первой необходимости, в аптеки, в продуктовые магазины и так далее», — ответила Анна Шкерина. Она подчеркнула, что все решения оперштаба проходят серьезные проверки. Также указы проходят внутреннюю экспертизу.