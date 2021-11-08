08 ноября 2021

ЦИК России выбрал фаворитов на пост главы избиркома ХМАО

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Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла, заседание цик
ЦИК РФ предложили кандидатуры для формирования нового состава избиркома ХМАО Фото:

Центральная избирательная комиссия РФ выдвинула кандидатов в состав избирательной комиссии ХМАО. Ими стали действующий председатель окружного избиркома Денис Корнеев и его заместитель — Ксения Дмитриева. Фамилии озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова во время заседания, передает корреспондент URA.RU.

«Предложить Думе ХМАО кандидатуру Дмитриевой Ксении Ивановны для назначения членом избирательной комиссии ХМАО с правом решающего голоса. А также предложить губернатору ХМАО кандидатуру Корнеева Дениса Станиславовича для назначения членом избирательной комиссии ХМАО с правом решающего голоса», — сказала Памфилова. Решение было принято единогласно.

Источник в региональном правительстве рассказал корреспонденту агентства, что выдвинутые ЦИК кандидаты станут следующими руководителями окружного избиркома. «Обычно, названные в ЦИКе кандидаты на руководящие посты в региональные избиркомы, ими и становятся. Это уже многолетняя практика. Но, конечно, окончательное решение будет принимать губернатор ХМАО Наталья Комарова и региональная Дума», — заключил инсайдер.

Корнеев возглавляет избирком ХМАО с 2016 года. На этом посту он сменил Андрея Павкина. Уже через два года после своего назначения (в 2018 году), Корнеев контролировал ход выборов Президента России, на которых победил Владимир Путин. В ХМАО за него проголосовали более 75% при явке более 68%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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