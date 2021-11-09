Глава Мосгоризбиркома уходит с поста

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Юрий Ермолов подал в отставку с поста главы Мосгоризбиркома Фото:

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил уйти со своего поста. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

«Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя», — сообщила Памфилова на 69-м заседании ЦИК, трансляция которого велась на сайте комиссии. По ее словам, Ермолов останется членом избиркома.

Юрий Ермолов руководил Мосгоризбиркомом с 2020 года, сменив на посту Валентина Горбунова, который был председателем комиссии 25 лет и ушел в отставку по состоянию здоровья. Ранее Ермолов занимал пост заместителя председателя избирательной комиссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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