Жириновский: СМИ надо указывать национальность преступников. Видео

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Главе ЛДПР не нравятся запреты Фото:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что СМИ нужно разрешить указывать национальность преступников. Об этом он заявила в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы.

«Мы против того, чтобы запрещать СМИ указывать национальность преступников. Всем хочется что-то запретить, так мы и закон о СМИ целиком рано или поздно отменим. Тем более, когда указывают, что преступник из Вологды, скажем, это никого не возмущает. Протесты звучат только когда из национальных регионов нарушитель», — заявил он. Трансляция велась на сайте Госдумы.

По мнению Жириновского, есть выход из ситуации. «Решение простое — давайте национальные границы внутри страны уберем и тогда указание региона ни у кого раздражение вызывать не будет», — заявил он.

Ранее Жириновский потребовал не пускать не привитых от коронавируса в здание Госдумы. «Пускать только по специальным спискам, потому что пандемия не отступает, она уже спустилась до роддомов», — отметил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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