Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что СМИ нужно разрешить указывать национальность преступников. Об этом он заявила в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы.
«Мы против того, чтобы запрещать СМИ указывать национальность преступников. Всем хочется что-то запретить, так мы и закон о СМИ целиком рано или поздно отменим. Тем более, когда указывают, что преступник из Вологды, скажем, это никого не возмущает. Протесты звучат только когда из национальных регионов нарушитель», — заявил он. Трансляция велась на сайте Госдумы.
По мнению Жириновского, есть выход из ситуации. «Решение простое — давайте национальные границы внутри страны уберем и тогда указание региона ни у кого раздражение вызывать не будет», — заявил он.
Ранее Жириновский потребовал не пускать не привитых от коронавируса в здание Госдумы. «Пускать только по специальным спискам, потому что пандемия не отступает, она уже спустилась до роддомов», — отметил он.
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