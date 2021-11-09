Жириновский потребовал запретить непривитым вход в Госдуму

В Госдуму не должны входить люди, не привитые от коронавируса. Об этом заявила лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Мы обязательно поддержим запрет на вход в здание Госдумы тех, кто не сделал прививку. Пускать только по специальным спискам, потому что пандемия не отступает, она уже спустилась до роддомов», — заявил Жириновский во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Государственной Думы. Прямая трансляция идет на сайте нижней палаты парламента.
Сегодня в России зафиксирован очередной суточный максимум смертности от коронавируса: 1 211 летальных исходов среди заболевших COVID. Накануне скончались 1 190 человек. В настоящее время посещение общественных мест во всех регионах России возможно только при наличии QR-кодов о вакцинации от COVID-19.
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