Жириновский потребовал запретить непривитым вход в Госдуму

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Глава ЛДПР выступил за жесткие ограничения в период пандемии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Госдуму не должны входить люди, не привитые от коронавируса. Об этом заявила лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы обязательно поддержим запрет на вход в здание Госдумы тех, кто не сделал прививку. Пускать только по специальным спискам, потому что пандемия не отступает, она уже спустилась до роддомов», — заявил Жириновский во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Государственной Думы. Прямая трансляция идет на сайте нижней палаты парламента.

Сегодня в России зафиксирован очередной суточный максимум смертности от коронавируса: 1 211 летальных исходов среди заболевших COVID. Накануне скончались 1 190 человек. В настоящее время посещение общественных мест во всех регионах России возможно только при наличии QR-кодов о вакцинации от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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