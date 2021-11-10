Российских водителей предупредили о штрафах «с воздуха»

Специальные дроны фиксируют выезд водителей на встречную полосу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России начали действовать специальные беспилотники, которые в состоянии фиксировать нарушение ПДД, марку, модель и номер автомобиля. На данный момент дроны применяются в 17 регионах России.

«Летательный аппарат, находясь в воздухе, непрерывно ведет видеозапись. При этом изображение транслируется в онлайн-режиме на специальный планшет инспекторов ГИБДД и записывается на жесткий диск. Беспилотник фиксирует само нарушение ПДД, марку и модель автомобиля, а также его номер. На данный момент летательные аппараты в основном фиксируют только один вид нарушения — выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки», — сообщает Autonews.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД применяют различные типы летательных аппаратов. В основном применяются беспилотные дроны и и управляемые с земли квадрокоптеры.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ готовит увеличение штрафов для водителей. В частности, появился новый штраф за опасное вождение, пишет «Национальная служба новостей».