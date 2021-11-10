Преступнику удавалось скрываться на протяжении 28 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

8 ноября в Грузии сотрудниками ГУУР (главное управление уголовного розыска) МВД был задержан вор в законе Мамука Шубитидзе. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм».

«8 ноября в Павловской Слободе России задержан 50-летний грузинский вор в законе Мамука Шубитидзе, более известный в криминальной среде как Турикела или Мамука Кахетинский», — пишет «Прайм Тайм». Мамука Шубитидзе скрывался за поддельными именами и оставался неразоблаченным в течение 28 лет. Отмечается, что преступника пыталось задержать не одно поколение оперативников, среди сотрудников ходили легенды о его неуловимости.

Мамука Шубитидзе вошел в «воровскую семью» в 1997 году. До этого в Грузии его привлекали за нарушения закона, в частности, за телесные повреждения и угон. В 1993-м преступника объявили в розыск, в связи с убийством полицейского. Помимо Грузии преступник орудовал в Западной Сибири, в частности в Кемерово и Новосибирске.

Напасть на след оперативникам помогли неосторожные действия Шубитидзе в Белоруссии. Там его искали за угрозу убийством, кражу, поджог и насилие в отношении представителя власти. 9 ноября суд заключил задержанного под предэкстрадиционный арест, сообщает ИА «Прайм Крайм».

Ранее сообщалось, что вора в законе вычислили по татуировкам. Следователи установили, что наколки орла и тигриного оскала на плечах осужденного указывают на его авторитетность в преступной иерархии. Московский областной суд приговорил 59-летнего вора в законе Александра Окунева (Огонек) к восьми годам колонии строгого режима.